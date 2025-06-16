Çanakkale’de haziran ayında 11 orman yangını: 6 kişi gözaltında
Çanakkale’de 1-14 Haziran tarihleri arasında çıkan 11 orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturmada, yangınların elektrik direği, ot temizliği, sondaj ve biçerdöver kullanımı nedeniyle çıktığı tespit edildi. Taksirle yangına sebep oldukları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale’de meydana gelen 11 orman yangınıyla ilgili taksirle yangına sebep olan 6 şüpheli gözaltına alındı. Çanakkale’de 1-14 Haziran tarihleri arasında toplam 11 orman yangını çıktı.
Yangına neden olan 6 şüpheli gözaltına alındı
Yangınların elektrik direği, ot temizliği, sondaj ve 3 biçerdöverden kaynaklandığı tespit edildi. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında taksirle yangına neden olan 6 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.