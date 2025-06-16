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Çanakkale’de haziran ayında 11 orman yangını: 6 kişi gözaltında

Çanakkale’de 1-14 Haziran tarihleri arasında çıkan 11 orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturmada, yangınların elektrik direği, ot temizliği, sondaj ve biçerdöver kullanımı nedeniyle çıktığı tespit edildi. Taksirle yangına sebep oldukları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Çanakkale’de haziran ayında 11 orman yangını: 6 kişi gözaltında
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Çanakkale’de meydana gelen 11 orman yangınıyla ilgili taksirle yangına sebep olan 6 şüpheli gözaltına alındı. Çanakkale’de 1-14 Haziran tarihleri arasında toplam 11 orman yangını çıktı.

Yangına neden olan 6 şüpheli gözaltına alındı

Yangınların elektrik direği, ot temizliği, sondaj ve 3 biçerdöverden kaynaklandığı tespit edildi. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında taksirle yangına neden olan 6 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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