Beşiktaş'ta Mert Günok sakatlandı: Derbide oynayacak mı?
Beşiktaş, kaleci Mert Günok’un sol omuz üst kas grubunda tendon yaralanması tespit edildiğini açıkladı.
Beşiktaş, deneyimli kaleci Mert Günok’un sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Konyaspor ile oynadığı müsabakadaki pozisyonda sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen oyuncumuz Mert Günok’un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanmıştır. Mert Günok’un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.
Derbide oynayacak mı?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 24 Ekim perşembe günü Lyon'la, 28 Ekim Pazartesi günü ise Süper Lig'de derbide Galatasaray'la karşılaşacak.
Mert Günok, sakatlığı nedeniyle bu maçlarda forma giyemeyecek.