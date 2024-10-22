Alperen Şengün'den NBA ve Türk spor tarihine geçen rekor sözleşme

Yeni sezon başlamadan önce Houston Rockets, Alperen Şengün'le uzun vadeli bir kontrat için masaya oturdu. ESPN'in haberine göre, iki taraf arasında 5 yıllık bir uzlaşmaya varıldı.

Alperen'in maksimum değerdeki bu anlaşmayla 185 milyon dolarlık bir kazanca sahip olacağı aktarıldı. Kontratın detaylarında 1 yıllık oyuncu opsiyonunun bulunduğu da belirtildi.

Ayrıca bu anlaşma, Türk spor tarihinde bugüne kadarki en yüksek meblağlı sözleşme olarak kayıtlara geçti. NBA cephesinde ise Alperen Şengün, Luka Doncic ve Trae Young'dan sonra 5 yıllık çaylak uzatma kontratına oyuncu opsiyonu eklenen ilk oyuncu oldu. Houston Rockets, yeni NBA sezonundaki ilk mücadelesini Memphis Grizzlies'e karşı oynayacak.

Kariyeri

NBA'e 2021 draftında adım atan Alperen Şengün 16. sıradan seçildi.

3 sezonda NBA'de Houston Rockets formasıyla 210 maça çıkan ve bu karşılaşmaların 148'ine ilk 5'te başlayan Alperen Şengün ortalama 27.2 dakika süre aldı.

Alperen Şengün, bu karşılaşmalarda 14.9 sayı, 7.9 ribaunt ve 3.8 asist ortalamaları yakaladı.