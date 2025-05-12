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Türkiye Kupası finalinin VAR hakemi belli oldu!

14 Mayıs Çarşamba günü Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde VAR hakemi olarak Polonya Futbol Federasyonu’ndan Tomasz Kwiatkowski görev yapacak.

Haber Merkezi
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Türkiye Kupası finalinin VAR hakemi belli oldu!
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Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Kupası Finali’nde Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak maçta VAR hakemi olarak Polonya Futbol Federasyonu’ndan Tomasz Kwiatkowski’nin görev alacağını duyurdu. Finalde orta hakemlik görevini ise Cihan Aydın üstlenecek.

Karşılaşmada Tomasz Kwiatkowski görev alacak

'Trabzonspor A.Ş. ile Galatasaray A.Ş. arasında 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Gaziantep Stadyumu'nda saat 20.45'te oynanacak olan 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde VAR olarak Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski görev alacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda VAR hakemi olarak görev yapan Kwiatkowski, geçtiğimiz ay açıklanan 2025 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası VAR listesinde de yer almıştı.

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde AVAR olarak ise Onur Özütoprak görev yapacak.'

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