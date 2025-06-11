Leroy Sane, Galatasaray için İstanbul'a geliyor: İşte yıllık ücreti...

Bayern Münih'te Leroy Sane defteri kapandı. Alman devi teklifini güncellemesine rağmen yıldız futbolcu bunu reddetti ve ayrılık kararını kulübe iletti.

Bu gece İstanbul'da

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Sane'nin gece 01:00 sularında İstanbul'da olacağı belirtildi. Yıldız oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

Anlaşma şartları

Athletic'te yer alan habere göre de Galatasaray, Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Haberde Sane ile yıllık net 15 milyon euroya kadar çıkan bir ücret konusunda anlaşıldığı vurgulandı.

Öte yandan Foot Mercato ise Galatasaray'ın Leroy Sane ile yıllığı 11 milyon eurodan 3 senelik anlaşma sağladığını belirtti.