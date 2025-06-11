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Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldı

Fenerbahçe, Acun Ilıcalı'nın yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. Ilıcalı ayrılığına ilişkin "Yönetim kurulu çatısı altında geçirdiğim bu süreçte zaman zaman zorluklar yaşasam da, her anı benim için büyük bir onurdu. Eleştiriler aldım, destek gördüm, mücadele ettim" dedi.

Haber Merkezi
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Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldı
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Fenerbahçe Kulübü, Acun Ilıcalı'nın yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. Kulübün açıklamasında, "2024-25 dönemi yönetim kurulu üyemiz, asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı, yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmıştır. Sayın Acun Ilıcalı, görev süresi boyunca yönetim kurulumuzda çok kıymetli katkılar sunmuş olup, her daim kulübümüzün menfaatlerini önceleyen yaklaşımı camiamızda takdirle karşılanmıştır. Kendisine bugüne kadar göstermiş olduğu özverili hizmetler için teşekkür ediyor, başarı ve mutluluklar diliyoruz." denildi.

Ilıcalı: Eleştiriler aldım, destek gördüm, mücadele ettim

Acun Ilıcalı ayrılığa ilişkin "Değerli Fenerbahçe Camiası, Büyük bir gururla sürdürdüğüm Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığımı sizlerle paylaşmak isterim. Ben Fenerbahçeli doğdum. Sarı-lacivert forma, çocukluğumdan bu yana hayatımın en saf ve en coşkulu parçası oldu. Yönetim kurulu çatısı altında geçirdiğim bu süreçte zaman zaman zorluklar yaşasam da, her anı benim için büyük bir onurdu. Eleştiriler aldım, destek gördüm, mücadele ettim. Ama hiçbir zaman şunu unutmadım: Burada her şey Fenerbahçe içindi. Sayın Başkanımız Ali Koç’a, birlikte görev yaptığım değerli yönetici arkadaşlarıma, birbirinden değerli sporcularımıza, kulüp çalışanlarına ve en önemlisi, büyük Fenerbahçe taraftarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum." açıklamasını yaptı.

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