Terör örgütü PKK'nın feshine Zafer Partisi'nden ilk açıklama: Anayasa tuzağı ortaya çıkacak

Terör örgütü PKK’nın kendini feshettiğini duyurmasının ardından Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"11 Haziran’da bir tahliye bekliyoruz"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna dikkat çeken Karamahmutoğlu, şunları ifade etti:

“PKK, narko terör örgütünün yapmış olduğu açıklama artık Sayın Genel Başkanımızın mahpuslukta tutuluyor oluşunun bazı gerekçelerini ortadan kaldırmış olmalı muhataplarınca diye umut ediyoruz."

Özdağ’ın 11 Haziran’da duruşması olduğunu hatırlatan Karamahmutoğlu, “Bunun için en azından o tarihe kadar yahut 11 Haziran’da bir tahliye bekliyoruz” diyerek tahliye çağrısında bulundu.

"Önceden pişirilmiş bir yemeğin kamuoyuna sunulması”

PKK’nın fesih kararını “Önceden pişirilmiş bir yemeğin kamuoyuna sunulması” olarak nitelendiren Karamahmutoğlu, sürecin 22 Ekim’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başladığını hatırlattı ve sürecin karşılıksız olmadığını iddia etti:

“Biz bunun gerçekte böyle olmadığını söyleyip bu pazarlığa karşı çıktığımızda farklı ithamlara maruz kaldık.”

"Türkiye’nin tapusu Lozan Antlaşması"

Terör örgütü PKK’nın açıklamasında Türkiye’nin tapusu olan Lozan Antlaşması ve 1924 Anayasası’nı hedef aldığını belirten Karamahmutoğlu, Cumhur İttifakı’nın buna rağmen bu açıklamayı alkışladığını söyledi.

40 yıldır terör örgütü PKK’ya karşı mücadele edildiğini vurgulayan Karamahmutoğlu, kendilerini “terörsüz Türkiye’ye karşı çıkmakla” itham edenlerin asıl PKK’ya anlayış gösterdiğini öne sürdü.

“Bizim derdimiz, meramımız budur” diyen Karamahmutoğlu, mafya ve terör örgütlerine karşı kayıtsız şartsız bir Türkiye istediklerini ifade etti.

PKK’ya karşı yürütülen sürecin iktidarın politikası değil dış aktörlerin dayatması olduğunu iddia eden Karamahmutoğlu, “Yaşadıklarımız ne MHP’nin politikasıdır, ne AKP’nin politikasıdır, ne de Ankara’nın politikasıdır” dedi.

"Anayasa tuzağı ortaya çıkacak"

Terör örgütü PKK ile yürütülen sürecin anayasa değişikliğine zemin hazırlamak amacı taşıdığını belirten Karamahmutoğlu, yeni anayasa çalışmalarıyla 66. madde başta olmak üzere Türkiye’nin temel ilkelerinin hedef alındığını öne sürdü:

"Bütün bu sorular Türkiye'ye dayatacağınız yeni anayasa tuzağıyla açığa çıkacaktır. Bugün saklıyor olabilirsiniz fakat yarınlarda yeni anayasa tuzağını seçmenin, vatandaşın önüne getirdiğinizde bütün bu kurduğunuz tuzaklar, hesaplar açığa çıkacak. İşte sizinle o gün vatandaşın önünde ve sandıkta yeniden ve tekrar hesaplaşacağız.

Otonomi, muhtariyet ve özerkliğe doğru giden adem-i merkeziyetçilik, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diye devam edecek olan bir tuzak yine açıklamanın içine yerleştirilmiş vaziyette fakat bütün bunlar parça parça bizden koparılırken seçmen, vatandaş farkına varmasın diye bu şekilde yol takip ediliyor ancak görünen o ki zamanı olmayan, acele etmek isteyen muhataplar tarafından da topyekün yeni bir anayasa hazırlığının yapıldığı görülüyor.

Evet Türkiye'yi bekleyen yeni bir anayasa tartışmasıdır. Nitekim Cumhurbaşkanlığında istihdam edilen, yeni anayasa çalışmasıyla istihdam edilen hukukçu Mehmet Uçum'un son yapmış olduğu bu açıklamalarla birlikte, son yapmış olduğu paylaşımlarından da görüyoruz ki güya bunun için Cumhurbaşkanı'ndan açıklama bekliyoruz."

"İmralı balayı adası olacak"

Terör örgütü PKK’ya verilen tavizlerin halktan gizlendiğini ileri süren Karamahmutoğlu şunları ifade etti:

"Hiçbir yargılamaya uğramadan işledikleri cinayetin hesabını vermeden Avrupa'da yaşayacaklar. Oysa hani herhangi bir pazarlık yapılmamıştı? Hiçbir pazarlık yoktu. Şimdi ikametgâh adreslerine kadar yapılan açıklamalarda bu konuların konuşulduğunu görüyoruz. Bunlar işleniyor. Güya yapılmamıştı müzakereler sırasında.

Oysa infaz düzenlemeleri adı altında çıkacak olan genel af PKK kurucu elebaşını, bebek katilini de kapsayacak ve şu an cezasını çekmekte olduğu İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza ve İnfaz Kurumu Abdullah Öcalan'ın balayı olacak. Çalışma ofisi olacak.

Cumhur İttifakı bunu içine sindirebiliyor ve Türk halkından da bunu içine sindirmesini bekliyor. Pazarlık yoktu öyle mi? PKK kendiliğinden silah bırakıyor, kendini fes ediyordu öyle mi? DEM Partiden gelen bir diğer açıklama iki aşamanın geçildiği ve üçüncü aşamaya gelindiği şeklinde."

Karamahmutoğlu, anayasa değişikliğinin halka sunulması hâlinde halkın buna izin vermeyeceğini, Zafer Partisi’nin de buna karşı mücadele edeceğini ifade etti.