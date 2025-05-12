PKK'nın fesih kararı sonrasında DEM Parti MYK'dan ilk açıklama

5-7 Mayıs tarihlerinde yapılan kongrenin ardından PKK, bugün yayımladığı açıklamayla silahlı faaliyetlerini sonlandırdığını ve örgütü feshettiğini duyurdu. Bu gelişme üzerine Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) acil olarak topladı. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Siyasi hayatımızın en anlamlı MYK toplantısı"

DEM Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Doğan, toplantıya saygı duruşuyla başlandığını belirterek, “Siyasi hayatımızın en anlamlı MYK toplantısını gerçekleştiriyoruz. Yitirdiklerimizin anısını kutsal birer emanet olarak taşıyor, ortak geleceğimizi bu hafıza üzerinden kurmayı hedefliyoruz,” dedi.

“Tarihi bir adım”

Doğan, Türkiye'nin uzun yıllardır çözümsüzlük içinde sürüklenen en temel meselelerinden biri olan Kürt sorununun çözümünde yeni bir döneme girildiğini ifade etti. PKK’nin fesih kararını “tarihi bir adım” olarak nitelendiren Doğan, bu kararın yalnızca bir son değil, aynı zamanda demokratik bir dönüşüm sürecinin başlangıcı olduğunu vurguladı.

DEM Parti’nin bu gelişmeleri ciddi bir sorumlulukla takip ettiğini belirten Doğan, “Bu sadece bir fesih ilanı değil. Demokratik bir gelecek için yeni bir inşa sürecine davettir. Umut dolu bir dönem başlıyor ve bizler de bu yeni dönemin öznesi olma iradesini taşıyoruz,” dedi.

"PKK bugün silahlara veda etti"

Artık Kürt sorununun demokratik çözümünün önünde engel gibi gösterilen engel gibi konan her defasında bir gerekçe olarak masaya konulan gerekçe olarak gösterilen her şey ortadan kalkmış görünüyor. Çünkü PKK bugün silahlara veda ettiğini duyurdu. Bu büyük fırsatı heba etmemeliyiz. Keşke dememeliyiz. İyi ki yaptık diyebilmeliyiz. İyi ki sımsıkı sarıldık. İyi ki bu tarihsel fırsata bu kadar çok tutunduk ve halkların yüzyılını birlikte inşa ettik diyebilmeliyiz. Bu erteleyebileceğimiz bir şey değil sevgili arkadaşlar. Bu omuzlarımızdaki ağır ve çok kutsal bir sorumluluk. O nedenle hepimiz buna itina ile yaklaşmalıyız.

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yıllardır sürdürdüğü çözüm arayışlarına da değinen Doğan, “Sayın Öcalan’ın on yıllardır yürüttüğü diyalog ve çözüm çabalarının bugün meyvesini verdiğine tanıklık ediyoruz,” diyerek, bu sürecin ciddiyetle değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Bu adım, birlikte yaşamı savunan halkların ortak iradesidir"

DEM Parti Sözcüsü, iktidar cephesinden gelen ilk tepkilerin olumlu olduğunu belirterek, “Bu adım, birlikte yaşamı savunan halkların ortak iradesidir. Kürt halkının demokratik çözüm ve eşit yurttaşlık talebinin güçlü bir ifadesidir. Hepimizi sorumluluğa çağıran bu tarihi anı birlikte sahiplenmeliyiz,” dedi.

Doğan, konuşmasını “Barış, demokrasi ve özgürlük temelinde buluşmak için çağrımızı yineliyoruz. Bu tarihi fırsatı birlikte kalıcı kılabiliriz,” sözleriyle tamamladı.