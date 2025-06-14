AFAD duyurdu: Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin verileri paylaştı.

AFAD Deprem'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, saat 11.54'te merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Verilere göre depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü. Depremin derinliği ise 7. 55 kilometre olarak kaydedildi.