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Gökova’da dev köpek balığı görüldü! Tatilciler büyük panik yaşadı

Gökova Körfezi’nde tatilciler beyaz kum köpekbalığı heyecanı yaşadı. İl defa görülen dev köpek balığı turistler tarafından görüntülendi.

Haber Merkezi
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Gökova’da dev köpek balığı görüldü! Tatilciler büyük panik yaşadı
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Gökova Körfezinde ilk defa 3-4 metre boyunda saldırgan olmayan beyaz kum köpekbalığı görüldü. Kum köpekbalıklarına ev sahipliği yapan körfezdeki tatilciler büyük panik yaşadı.

Bilim insanları tarafından izleniyor

Tuzla açıklarında görülen ve yıllardır bilim insanları tarafından izlenen beyaz kum köpekbalığı tatilcileri heyecanlandırdı.

Gökova Körfezi Tuzla Koyu açıklarında bot ile dolaşan ve yanında yabancı turist bulunan vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen video ilk anlarda heyecana neden oldu. Su yüzeyine yakın yüzen beyaz kum köpekbalığı teknedeki ve bottaki yerli ve yabancı turistlerin bakışları arasında tekrar kayboldu.

“Saldırgan değiller”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyeleri türün beyaz kum köpekbalığı olduğunu ve zararsız deniz canlısı olduğunu belirttiler. Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyeleri, Latince Charcarias Plumbeus adı verilen ve saldırgan olmayan bir tür olduğunu ve yıllardır izlemesinin yapıldığını açıkladılar.

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