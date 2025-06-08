Piknik kabusa döndü! Yaylada yılan paniği bayramı zehir etti
Konya’nın Seydişehir ilçesindeki Susuz Yaylası'nda piknikçilerin bayramı zehir oldu. Yılan tarafından ısılan bir vatandaş hastanede tedavi altına alındı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yılan tarafından ısırılan kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Piknikte yılan paniği
Susuz Yaylası'na pikniğe giden Hacı Mert, ailesiyle oturduğu sırada bir yılan tarafından ayağından ısırıldı.
Bayram zehir oldu
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi Mert'i, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedavi altına alınan Mert'in sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı müşahede altında tutulacağı öğrenildi.