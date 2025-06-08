1,4 milyar dolarlık kaygı: Özel ders sektörü rekor kırdı

Singapur’da ailelerin başarı kaygısıyla özel ders sektörü 2023 yılında 1,4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Bloomberg’den Audrey Van haberine göre, sektörün büyüklüğü rekor kırarken, bu büyüme gençlerin psikolojik sağlığı üzerinde ciddi baskılar yaratıyor.

Resmi verilere göre, özel ders harcamaları 2018’den bu yana yaklaşık yüzde 30 oranında artarken, Singapurlu öğrenciler, küresel sıralamalarda matematik, okuma ve fen alanlarında en üst sıralarda yer alıyor. Ancak öğrenciler yoğun kaygı ve başarısızlık korkusu yaşıyor.

Okul öncesinden başlayarak kurslara, dershanelere gitmeye başlayan öğrenciler, günde ortalama 2-3 özel ders alıyor.

Sektörde hacim büyüyor

Özel ders öğretmenlerinin bazıları yılda yüz binlerce dolar kazanıyor.

Eski öğretmen Daniel Tay, kurduğu merkezde ayda 400 dolara dört ders veriyor ve 50’den fazla öğrencisi olduğunu belirtiyor. Tay, sektörde öğretmenler için bir yeterlilik düzenlemesi olmadığını söylüyor.

Kimi öğretmenler, sosyal medya üzerinden sınav çözümleri yaparak on binlerce takipçiye ulaşıyor ve bu şekilde kazanç sağlıyor.

Ekonomi alanında ünlü bir öğretmen olan Anthony Fok, birebir yerine grup dersleri vererek yılda yaklaşık 800 bin dolar kazandığını belirtiyor. Kendi oğlu için de ayda 7 bin dolar harcadığını söyleyen Fok da bu alanda yetkililerin düzenleme yapması ve kriterler getirmesi gerektiğini savunuyor.

Devlet müdahaleye hazırlanıyor

Singapur Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin üzerindeki baskının azaltması amacıyla sınav sayısını düşürmüştü. Şimdi de özel ders merkezleri, öğretmenler için reklam sınırlamaları ve etik kurallar getirmeye hazırlanıyor. Eğitim Bakanı Chan Chun Sing, bu konuda çalışıldığını açıkladı.

Bağımsız çalışan eğitmenler için herhangi bir kayıt ya da yeterlilik şartı bulunmuyor. UNESCO’ya göre bu durum sadece Singapur’da yok. Özel ders sektörü dünya genelinde hızla büyüyor ve 2028’e kadar sektörün 171 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor.

“Çocukların kendilerine zaman ayırmaya ihtiyacı var”

Psikoloji ve Çocuk Gelişimi Uzmanı Rebecca Chan, özel ders yoğunluğunun çocuklarda kronik stres ve uyku bozukluklarına yol açtığını belirtirken, “Çocukların kendilerine zaman ayırmaya ihtiyacı var” diyerek, sürekli derslere yetişmeye çalışmanın zararlarına işaret ediyor.

Sektörün büyümesinde ana etken ebeveynlerin başarı hırsı oluyor. “Kiasu” yani geri kalma korkusu anlamına gelen kelime Singapur toplumunda başarı baskısını körüklüyor.