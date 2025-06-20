Okullarda karne heyecanı yaşanıyor! 20 milyon öğrenci yaz tatiline girdi

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Son ders zilinin ardından karnelerini alan öğrenciler 3 ay tatil yapacak.

9 Eylül 2024'te ders başı yapmışlardı

İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim alan 20 milyondan fazla öğrenci ile 1,2 milyona yakın öğretmen, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için 9 Eylül 2024'te ders başı yaptı. Birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024, ikinci dönem ara tatili ise 31 Mart-4 Nisan tarihlerinde yapıldı.

Son ders zili çaldı, yaz tatili başladı

3 Şubat'ta başlayan ikinci dönem ise sona erdi. Öğrenciler, eğitim öğretimin yorgunluğunu son ders zilinin ardından atacak.

Yeni müfredatın ilk yılı tamamlandı

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasından itibaren Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan ve okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde hayata geçirilen yeni müfredatın ilk yılı da tamamlandı.

Gözler LGS sonuçlarına çevrildi

Ortaokul son sınıf öğrencileri, 15 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçlarını 11 Temmuz'da öğrenecek.

YKS hafta sonu yapılacak

Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 21-22 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak. YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran'da yapılacak.

Öğretmenlerin seminer programı belli oldu

Öğretmenler ise 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı'na 23-27 Haziran tarihlerinde istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında katılabilecek ve 30 Haziran'da idari izinli sayılacak.

Okullar ne zaman açılacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için 8 Eylül'de dersbaşı yapılacak.

12 alandaki zanaat atölyelerinde mesleki eğitim verilecek

MEB, geçen yılda olduğu gibi "Beceri Geliştirme Programı" kapsamında 81 ilde hayata geçirilen zanaat atölyelerinde temel meslek becerilerini keşfetmek isteyen öğrenciler için kurslar açacak.

Ortaokul 7. sınıftan itibaren tüm sınıf seviyesindeki öğrencilerin meslek liselerinde ücretsiz katılabileceği uygulamada, "Metal Teknolojileri", "Elektrik-Elektronik Teknolojisi", "Bilişim Teknolojileri", "Mobilya ve İç Mekan Tasarımları", "Konaklama ve Seyahat Hizmetleri", "Yiyecek ve İçecek Hizmetleri" gibi 12 alan ve 147 modülde eğitim verilebilecek.

Eğitimlere katılmak isteyen öğrenciler, "e-kurs.meb.gov.tr"den başvuru yapabilecek.