YKS adayları için hafta sonu açık tutulacak nüfus müdürlükleri açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek 2025-YKS'ye katılacak adaylardan, T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden, kimlik kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan ya da kimliğinde T.C. kimlik numarası, fotoğraf veya soğuk damga bulunmayanlar için sınav merkezlerindeki il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık olacak. Bu uygulama, sınava kabul edilemeyecek durumda olan adayların mağduriyet yaşamaması amacıyla hayata geçirilecek.

"Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecek"

Söz konusu adaylar için 21 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında ve 22 Haziran Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında açık tutulacak nüfus müdürlüklerinde, fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecek.

Bu amaçla sınav günü nüfus müdürlüğüne başvuran adaylar, nüfus müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinde yer alan sınav başvuru bilgilerine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Geçici Kimlik Belgesi belge dışında verilen hiçbir belge sınava giriş için kabul edilmeyecek

Adaylar, nüfus müdürlüğü personelince bilgi kontrolü yapılarak düzenlenen Geçici Kimlik Belgesi ile sınava girebilecek, bu belge dışında verilen hiçbir belge sınava giriş için kabul edilmeyecek.

Geçici Kimlik Belgesi için nüfus müdürlüğüne başvuran adayların, Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğraflarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Sınav günü açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin adreslerine ve açık oldukları saatlere "https://www.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.