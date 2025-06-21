YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bu yıl 2 milyon 560 bin 649 adayın başvurduğu, saat 10.15'te başlayan YKS'nin ilk oturumu TYT'de adaylara, Türkçe testinde 40, Sosyal Bilimler testinde 20, Temel Matematik testinde 40, Fen Bilimleri testinde 20 soru olmak üzere 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi.

TYT, Türkiye'nin 81 ili ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil olmak üzere 250 sınav merkezinde uygulandı. 7 bin 848 bina ve 143 bin 213 salonda gerçekleştirilen ilk oturumda 333 bin 836 kişi görev aldı.

YKS, Hakkari'nin Şemdinli, Hatay'ın Hassa, Kocaeli'nin Dilovası, Kütahya'nın Gediz, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ilk kez yapıldı.

Sınav bitiminde adaylar alkışlarla karşılandı

Sınava giren adaylardan Nehir Yıldırım, sınavın kendisi için orta zorlukta geçtiğini, en çok Türkçe ve Sosyal Bilimler testlerinde zorlandığını belirtti.

Yıldırım, YKS'ye ilk defa girdiğini söyleyerek "Umarım son sınavım olur, bunu herkes için söylüyorum. Herkes girsin ve rahatlasın. Umarım herkesin gönlünce olur." dedi.

Moleküler biyoloji ve genetik bölümünü hedeflediğini dile getiren Yıldırım, TYT'de stresli olduğunu ancak yarın yapılacak AYT için daha hazır hissettiğini belirterek "AYT'de daha iyi bir puan yapacağımı düşünüyorum. Yarın daha iyi bir sınav geçirme ihtimalim yüksek." ifadelerini kullandı.

Adaylardan Ömer Orhan ise Türkçe ve Sosyal Bilimler testlerinin kolay olduğunu, genel itibarıyla sınavın kendisi için kolay geçtiğini ancak matematik testinde paragraf sorularıyla karşılaştıklarını ve bu anlamda zorlandığını söyledi.

Veliler, sınavın yapıldığı okullara gelerek çocuklarını yalnız bırakmadı. Dışarıda bekleyen veliler, sınav bitiminde adayları alkışlarla karşıladı.

AYT ve YDT yarın yapılacak

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), yarın saat 10.15'te başlayacak.

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

1 milyon 721 bin 60 adayın katılacağı AYT, 5 bin 78 bina ve 93 bin 793 salonda düzenlenecek.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak.

YDT'ye İngilizceden 206 bin 784, Arapçadan 4 bin 331, Almancadan 2 bin 570, Fransızcadan 1028, Rusçadan 735 kişi girecek.

Adaylara hatırlatmalar

Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılarak sınav salonuna aday alımı tamamlanacak. Adaylar, sınavın sabah oturumu olan AYT'de saat 10.00'dan, öğleden sonraki oturumu olan YDT'de saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adayların, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

T.C. kimlik kartını, nüfus cüzdanını kaybeden veya nüfus cüzdanında fotoğraf, T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlükleri, yarın 07.00-15.30 saatlerinde açık tutulacak.

YKS sonuçları, 22 Temmuz'da açıklanacak.