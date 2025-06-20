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Bakan Tekin duyurdu: Okullarda forma zorunluluğu geri geliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelecek yıldan itibaren okullarda forma uygulamasının yeniden başlayacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Bakan Tekin duyurdu: Okullarda forma zorunluluğu geri geliyor
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere okullarda serbest kıyafetin yerine tekrar forma uygulamasının başlayacağını duyurdu.

Bakan Tekin, Bahçelievler'deki 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'nda öğrencilere karne dağıttı. Okul bahçesindeki yıl sonu etkinliklerine de katılan Tekin, daha sonra "Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı"nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

 Okullarda serbest kıyafet kalkıyor

Okullarda serbest kıyafet uygulamasının yerine tekrar forma uygulamasının başlanacağını söyleyen Tekin, "Önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olmak üzere okullarımızdaki serbest kıyafet uygulaması yerine tekrar forma uygulaması başlattık. Okullarımızda bu konuda öğretmen arkadaşlarımız, idareci arkadaşlarımız, okul aile birlikleriyle birlikte seçimleri yaptı. 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren tekrar forma uygulaması başlamış olacak" dedi.

 "2024-2025 eğitim öğretim yılı sona erdi"

Bugün itibarıyla 2024-2025 eğitim öğretim yılının öğrenciler için sona erdiğini dile getiren Tekin, bu süreçteki destekleri için öğretmenlere teşekkür etti.

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