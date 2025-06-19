Alman bankacılık devi faiz ve dolar/TL tahminini açıkladı!

Deutsche Bank Türkiye Ekonomisti Yiğit Onay, CNBC-e’de Londra temsilcisi Berfu Güven’e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararını değerlendirdi.

Onay, TCMB’nin faiz kararının beklentileri doğrultusunda geldiğini belirtirken, bu kararla birlikte önceki döneme kıyasla enflasyon görünümü açısından bir miktar daha rahat görünüm sergilendiğini ancak temkinli duruşun da sürdürdüğü belirtti.

Onay, değerlendirmesinde şunları söyledi:

“TCMB kararı beklentilerimiz doğrultusunda geldi. Aslında MB’nin önceki döneme kıyasla enflasyon görünümü açısından bir miktar rahat hissettiğini ancak temkini de elden bırakmadığını gösteriyor. Son dönemdeki jeopolitik gelişmeler de aslında bize arz yönlü şokların enflasyon tarafında bir risk oluşturduğunu öne çıkardı. Bu da MB’nin temkinli duruşunu sürdürmesinde öne çıkan faktör oldu.”

“Kurda istikrar önemli olacak”

Yiğit Onay, TCMB’nin haziranda sabırlı davrandığını, temmuz ayı için de faiz indirimi sinyali verdiğini belirtirken, “Merkez Bankası’nın bize verdiği yönlendirmede haziran ayında sabırlı davrandığı ve temmuz ayına yönelik faiz indirimine bir aksiyon alabileceği yönünde yönlendirme sinyalleri söyleyebiliriz. Burada kurda istikrar önemli olacak. Ama TCMB’nin piyasalarda güvercin yönlü bir sürpriz yapmadığını söyleyebiliriz” dedi.

Onay, temmuzda finansal koşullarda rahatlama olması halinde faiz indiriminde 250 baz puanlık bir hamle beklediklerini söylerken, şunları ifade etti:

“Finansal ortamda belirli bir rahatlama sağlandığı ortamda temmuz ayıyla kademeli bir faiz indirim beklenebilir. Bizim düşüncemiz ilk planda 250 baz puanla başlaması. Burada belirsizlik de yüksek. Haziran ayı enflasyonu gelecek. Orada da beklentimiz yüzde 1.5’lar seviyesinde bir enflasyon görmek. Özellikle don olayı sonrası gıda fiyatları bir miktar sürpriz yapabilir. Son dönem petrol fiyatlarındaki artış pompa fiyatlarına da yansıyor. Ama Merkez Bankası’nın karar metninde de dediği gibi ana eğilim düşüş yönünde olacak.”

Yıl sonu dolar/TL tahmini

Deutsche Bank’ın yıl sonu için faiz tahmini için Onay, piyasa beklentisinin üzerinde olduğunu vurgulayarak, “Burada yıl sonuna kadar da kademeli bir şekilde faizlerin yüzde 37,5 seviyesine inmesini bekliyoruz. Bizim tahminlerimiz piyasanın üzerinde. Piyasada yüzde 36’lık bir yıl sonu beklentisi var" dedi.

Mevcut reel faiz seviyesinin tarihsel olarak zirve seviyelerde olduğunu belirten Onay, TCMB’ye faiz indirimi için alan yarattığını söylerken, “Burada TCMB’nin önümüzdeki dönemde temmuzda faiz indirimlerine başlayacağı mesajı dahi aslında para politikasında bir değişim olacağını söylemiyor. Reel anlamda para politikası sıkı durmaya devam edecek. Burada mart ayındaki gelişmeler sonrası risklerin arttığını görmüştük. Bu risklerin kademeli olarak azalmasıyla MB tekrar faiz indirimler için alan bulacaktır” dedi.

Onay, yıl sonu için dolar/TL kuru tahmininin 45 TL seviyesinde olduğunu belirtti.