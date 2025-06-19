TCMB faiz indirimi için kapıyı araladı mı? İşte yabancı kurumdan tahmin!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), haziran ayı faiz kararını açıklarken; politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faizi) dokunmayarak, yüzde 46 seviyesinde sabit tuttu. Kurul ayrıca, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’te sabit bıraktı.

Merkez Bankası, karar metninde fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı parasal duruşun sürdürüleceğini yinelerken; enflasyonu düşürmek için gerekirse politika araçlarının 'etkin' bir şekilde kullanılacağı mesajını verdi.

Capital Economics ekonomisti William Jackson bir notunda, “Buna rağmen, yeni faiz indirimleri için kapının açıldığını düşünüyoruz” dedi.

Jackson'a göre, Merkez Bankası'nın temmuz ayında faiz indirimlerine devam etmesi ve son enflasyon verilerinin cesaret verici olması nedeniyle, yıl sonuna kadar faiz oranlarını yüzde 38'e düşürmesi muhtemel.

Türk lirası, Merkez Bankası'nın faizi yüzde 46'da tutmasının ardından çok az tepki göstererek, dolar karşısında zayıf kalmaya devam etti.