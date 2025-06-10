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Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Toparlanmalıyız ki, hesabını sorabilelim!

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Toparlanmalıyız ki, hesabını sorabilelim" sözleriyle ihmal iddialarını yineledi.

Haber Merkezi
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Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Toparlanmalıyız ki, hesabını sorabilelim!
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Evinin havuzundaki arızaya bakarken elektrik akımına kapılan ve bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti.  Zeyrek, bugün onbinlerce Manisalının huzurunda son yolculuğuna uğurlandı.

Nehir Zeyrek, daha önce ihmal iddialarında bulunmuştu. Babasının vefatı ardından ona veda eden bir paylaşım yapan Nehir Zeyrek, "Toparlanacağız... Toparlanmalıyız ki, hesabını sorabilelim" ifadelerini kullandı.

Babasının ailesi ile birlikte yer aldığı fotoğraf karelerini paylaşan Nehir Zeyrek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Benim babam nasıl biriydi, biliyor musunuz? Dürüsttü... Hem de çok dürüsttü. Siyasetin içinde olmasına rağmen, asla yalan söylemezdi.
Çalışkandı... Sabah saat sekizde işe gider, gece ikide dönerdi.
Annemle birlikte kızardık bazen:
'Seni hiç göremiyoruz' derdik.
O ise hep aynı cevabı verirdi:
'Bir ay daha sabredin, her şeyi yoluna koyacağım.'
Ama o 'bir ay'lar hiç bitmedi...
Manisa'yı çok severdi.

Her büyüğünü, her küçüğünü, her hayvanı... Her şeyiyle kucaklardı. Hayat doluydu. Denize gitmeyi, spor yapmayı, yeni diller öğrenmeyi severdi.
Ama her şeyden önce, çok iyi bir babaydı.
Bize vakit ayıramadığında mahcup olurdu.
Birlikte konsere gitmek, yeni şehirler keşfetmek
Bazen de sadece sabah işe gitmeden önce uykulu uykulu sarılmak isterdi.
Bana hep şunu derdi:

"Toparlanmalıyız ki, hesabını sorabilelim"

'Baban varsa sorun yok.'
Ama benim artık bir babam yok.
Şimdi odamdayım.
Elimde kalan anılarla, kardeşlerimin ve annemin yanındayım.
Bu ani ölümün şokunu atlatmaya, içimizdeki yaraları sarmaya çalışıyoruz. Toparlanacağız...
Toparlanmalıyız ki, hesabını sorabilelim.
Babacığım, eğer beni görüyorsan...
Sen, bu dünyada en çok sevdiğim insandın.
Hâlâ öylesin.

Sana layık bir evlat olabilmek için her gün daha çok çabalayacağım.
İstediğin gibi... Haftaya o sınava girip mimar olacağım. Adını yaşatabileceğim her yerde, en güzel şekilde yaşatacağım.
Seni çok seviyorum.
Her şeyin"

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