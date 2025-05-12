  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. RTÜK Başkanı Şahin'den medyaya uyarı: Hukuki yaptırımlar uygulanacak
Takip Et

RTÜK Başkanı Şahin'den medyaya uyarı: Hukuki yaptırımlar uygulanacak

RTÜK Başkanı Şahin, "Bazı medya organlarının gerçekle ilgisi olmayan, kasıtlı ve yönlendirici yayınlarla kamuoyunu yanıltmaya çalışması, açık bir sorumsuzluk örneğidir. Devletimiz, yayıncılık etiğini ve toplumsal sorumluluğu yok sayan içeriklere karşı gerekli tüm idari ve hukuki yaptırımları kararlılıkla hayata geçirecektir." ifadelerini kullandı

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
RTÜK Başkanı Şahin'den medyaya uyarı: Hukuki yaptırımlar uygulanacak
Takip Et

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "Bazı medya organlarının gerçekle ilgisi olmayan, kasıtlı ve yönlendirici yayınlarla kamuoyunu yanıltmaya çalışması, açık bir sorumsuzluk örneğidir. Bu yayınlar barışı kucaklayan Türk halkına yapılan büyük haksızlıktır." ifadelerini kullandı.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin köklü devlet aklı, kararlılığı ve tüm kadrolarıyla teröre karşı önemli bir süreç yürüttüğünü belirtti.

"Ancak bazı medya organlarının kamuoyunu yanıltmaya çalışması, açık bir sorumsuzluk örneğidir"

Bu sürece liderlik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MİT Başkanı İbrahim Kalın başta olmak üzere, tüm devlet büyüklerine ve güvenlik güçlerine şükranlarını sunan Şahin, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye hedefi sadece bir güvenlik politikası değil, aynı zamanda milletimizin huzur ve güven içinde yaşama hakkına duyulan ortak bağlılığın ifadesidir. Bu hedef sabır, netlik ve tavizsiz bir duruşla adım adım hayata geçirilmektedir. Böyle hassas bir dönemde toplumumuz ortak akıl ve sorumluluk duygusuyla kenetlenmiştir. Ancak bazı medya organlarının gerçekle ilgisi olmayan, kasıtlı ve yönlendirici yayınlarla kamuoyunu yanıltmaya çalışması, açık bir sorumsuzluk örneğidir. Bu yayınlar barışı kucaklayan Türk halkına yapılan büyük haksızlıktır.

"Gerekli tüm idari ve hukuki yaptırımlar kararlılıkla hayata geçirilecektir"

Üstelik toplumsal birliğimize zarar verme potansiyeli taşımaktadır. Terörle mücadele yalnızca güvenlik birimlerinin değil, basının, sivil toplumun ve tüm vatandaşlarımızın ortak sorumluluğudur. Devletimiz, yayıncılık etiğini ve toplumsal sorumluluğu yok sayan içeriklere karşı gerekli tüm idari ve hukuki yaptırımları kararlılıkla hayata geçirecektir. Milletimizin vicdanı, provokasyonlara değil, hakikate kulak verir. Huzura, güvene ve toplumsal istikrara katkı sunan yayıncılık anlayışı ise her türlü takdiri hak etmektedir."

Ukrayna: Zelenski, Putin'le şahsen görüşme istedi ancak henüz bir yanıt gelmediUkrayna: Zelenski, Putin'le şahsen görüşme istedi ancak henüz bir yanıt gelmediDünya

 

Darıca Belediyesi 4. İstihdam Fuarı’nı düzenliyorDarıca Belediyesi 4. İstihdam Fuarı’nı düzenliyorŞehirler

 

Gündem
Amasya'da ineklerin depreme yakalandığı anlar kamerada!
Amasya'da ineklerin depreme yakalandığı anlar kamerada!
Devlet Bahçeli, Kabine toplantısına güllerden yapılmış ay yıldızlı çiçek gönderdi
Devlet Bahçeli, Kabine toplantısına güllerden yapılmış ay yıldızlı çiçek gönderdi
Terör örgütü PKK'nın feshine Zafer Partisi'nden ilk açıklama: Anayasa tuzağı ortaya çıkacak
Zafer Partisi'nden PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
CHP'den PKK'nın fesih kararı ile ilgili açıklama: Meclis’in bu sürece dahil olması şarttır
CHP'den PKK'nın fesih kararı ile ilgili açıklama: Meclis’in bu sürece dahil olması şarttır
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe’de toplandı!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe’de toplandı!
Metro istasyonunda reklam panosu kadının başına düşmüştü: O anlar güvenlik kamerasında
Metro istasyonunda reklam panosu kadının başına düşmüştü: O anlar güvenlik kamerasında