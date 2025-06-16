Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı Besim Dutlulu oldu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Soruşturma devam ederken bugün Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu.

CHP'nin çoğunluğunu oluşturduğu belediye meclisinde yeni başkan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu oldu.

AK Parti aday çıkarmadı

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Zeyrek'in vefatı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmayacaklarını bildirmişti.

Besim Dutlulu kimdir?

Eczacı Besim Dutlulu, 1979 yılında Akhisar’da doğdu.

İlkokulu Akhisar’da Misak-ı Milli ilkokulunda, Ortaokul ve Liseyi İzmir’de yatılı okulda okuduktan sonra İzmir Ege üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. 2005 yılında Akhisar’da eczane işletmeciliğine başlarken aynı yıl eşi Özge Dutlulu ile evlendi. Ege ve Simge isimli ikiz çocukları var.

10 sene Manisa Eczacı Odası Akhisar İlçe Temsilci yardımcılığı görevinde bulundu. Arkasından İlçe Temsilcisi oldu ve adaylık süreci başladığında istifa etti. Akhisar’da ki birçok sivil toplum kuruluşu ve derneğe üye olan Eczacı Besim Dutlulu, Mesleki kooperatifler olan Edak, Çekop ve Farmakoop üyesidir.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen 2019 Türkiye yerel seçimlerine Millet İttifakı'nın adayı olarak giren Besim Dutlulu, yapılan seçim sonrası oyların yüzde 55.41'ini (61.001 oy) alarak Akhisar Belediye Başkanı seçildi.