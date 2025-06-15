Özgür Özel: Ferdi Zeyrek’in cenazesini hocalarla birlikte ben yıkadım

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından soruşturma devam ediyor.

48 yaşındaki Zeyrek, 10 Haziran’da onbinlerce insanın katılımıyla düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Manisa’da defnedilmişti.

Manisa'daki taziyelerin ardından CHP, haftalık şehir mitinglerine Bayburt'ta devam etti. CHP'nin 14 yıl sonra miting düzenlediği Bayburt'ta binlerce kişi miting alanını doldurdu.

Alanda, CHP Genel Başkanı Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarının yer aldığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" yazılı pankart ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in fotoğrafının bulunduğu "Unutmayacağız" yazılı pankart asıldı.

CHP Genel Başkanı Özel, Bayburt’ta gazeteci İsmail Saymaz'ın gündeme dair sorularını yanıtladı.

"Normal yaşantımızda nasılsak, öyleyiz"

Ferdi Zeyrek’in cenaze işlemlerini bizzat gerçekleştirdiğini anlatan Özel, dostluğun ve vefanın ne anlama geldiğini şu sözlerle paylaştı:

“Çok yakın arkadaşım. 20’li yaşlarımızdan tanışırız. Ben yıkadım. Kefenlendikten sonra da aileyi tek tek aldım. Hocalarla birlikte ben yıkadım. Bunu aileden birinin yapması gerekiyor. İki hocaya bırakamazsın cenazeni. Kimsesiz cenazesi gibi yıkanmaz o. Orada biri olacak. Manisa’da böyle yaşıyoruz. Herkes yapıyor. Millet, 'Bir adam genel başkan olunca kimliğinden sıyrılsın, yeni kıyafet giysin' gibi bir durum bekliyor. Biz, normal yaşantımızda nasılsak, öyleyiz”