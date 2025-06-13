  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AK Parti'den Manisa kararı: Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminde aday çıkarmayacak
Takip Et

AK Parti'den Manisa kararı: Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminde aday çıkarmayacak

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Ferdi Zeyrek'in vefatı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmayacaklarını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AK Parti'den Manisa kararı: Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminde aday çıkarmayacak
Takip Et

Turgut, yaptığı yazılı açıklamada, Zeyrek'in vefatının derin üzüntüsünü yaşamaya devam ettiklerini belirtti.

Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı dileyen Turgut, şunları kaydetti:
"AK Parti Manisa Teşkilatı, milletvekilleri, belediye başkanları ve meclis üyeleriyle aldığımız ortak karar doğrultusunda, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmama kararı aldık. Aday çıkarmayacağımız bu seçimde, Cumhuriyet Halk Partisinin göstereceği adaya saygı duyacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Bu tutumumuz, Manisa halkının ortaya koyduğu iradeye olan inancımızın ve siyaseti rekabetten çok millete hizmet yarışı olarak gören anlayışımızın bir tezahürüdür. Yeni seçilecek başkan kim olursa olsun, tıpkı Ferdi başkan döneminde olduğu gibi, Manisa'mızın ve hemşehrilerimizin faydasına olacak her türlü projeye ve hizmete 'evet' demeye devam edeceğiz."

Gündem
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem!
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem!
Beştepe'de Güvenlik Zirvesi: İsrail-İran çatışmalarında Türkiye'nin hazırlıkları ele alındı
Beştepe'de Güvenlik Zirvesi: İsrail-İran çatışmalarında Türkiye'nin hazırlıkları ele alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prensi Selman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prensi Selman ile görüştü
Bakan Tunç, Ferdi Zeyrek'in ölümü soruşturmasında son durumu açıkladı
Bakan Tunç, Ferdi Zeyrek'in ölümü soruşturmasında son durumu açıkladı
Narin Güran cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı
Narin Güran cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı
İzmir'in Foça'daki orman yangını kontrol altına alındı: 4 gözaltı var
İzmir'in Foça'daki orman yangını kontrol altına alındı: 4 gözaltı var