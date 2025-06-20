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Sarallar davasında 20 tahliye: Aralarında ünlü şarkıcının eşi de var

‘Sarallar’ suç örgütü oldukları iddiasıyla yargılanan 62 sanıklı davada 20 sanığa tahliye edildi Ünlü şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak da tahliye edildi.

Haber Merkezi
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Sarallar davasında 20 tahliye: Aralarında ünlü şarkıcının eşi de var
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‘Sarallar’ adlı suç örgütü üyesi Turan Yıldırım’ın yurtdışına kaçırılmasına yardım ve yataklık ettiği iddia edilen Edirne’de görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü M.D.K. ile ünlü şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak’ın da aralarında bulunduğu 62 sanıklı davada Koçak’ın da aralarında bulunduğu 20 sanık tahliye edildi. 9 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

Savunma yapan sanık avukatları da, müvekkillerinin beraatlarını istedi. Kenan Koçak’ın da aralarında bulunduğu 20 sanık tahliye edildi. 

Duruşma ertelendi

Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kenan Koçak’ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın, tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine, 9 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, aralarında Kenan Koçak’ın da bulunduğu 62 şahıs, ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı. Başsavcılık tarafından hazırlanan 248 sayfalık iddianamede, örgütün yapısı ve varlığından da bahsedildi.

Ülke genelinde korku ve sindirme politikası yaydıkları yer aldı

İddianamede, Sarallar örgütünün üyelerinin her halükarda eylem gerçekleştirmeye hazır olarak hiyerarşik bir düzen içerisinde yaşantılarını sürdürdükleri, örgüt içerisindeki ilişkilerinde de bunun kıstas alındığı, suç örgütü kriterlerinde yer alan hiyerarşik yapının var olduğu; geçmiş tarihlerde işledikleri suçlarda birlikteliğin, her an eylem yapmak üzere hazır bekledikleri ve suçta kullanmak üzere yeteri kadar silah ve mühimmatla gezdikleri, polis uygulamalarında yakalattıkları silahların yerine kolaylıkla silah temin ettikleri, her an kullanma amacıyla üstlerinde, araçlarında ya da örgüt yöneticilerinin yanlarında bulunan örgüt üyelerinin üzerinde silah bulundurdukları, başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde korku ve sindirme politikası yaydıkları, silahlı suç örgütünün var olduğu, şüpheli şahısların İlyas Saral liderliğinde kurulan Sarallar Silahlı Suç Örgütü adına eylem gerçekleştirerek, suç örgütünün korkutucu gücünü kullanarak eylemlerini işlenebilir kıldığı bilgisine yer verildi.

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