İzmir'de işten çıkarmalar: Cemil Tugay kimlerin işten çıkarılacağını açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Tarihi Kemeraltı girişinde bulunan ve geçtiğimiz günlerde gövdesinde oluşan yarık nedeniyle kırılan çınar ağacının yerine yenisinin dikim törenine katıldı.

"Çok dikkatli seçimler yapmaya çalışıyoruz"

Büyükşehir iştiraklerinde çalışan 1030 işçinin işten çıkarılacağına dair sözlerinin ardından İZENERJİ’ye 144 taşeron işçi alımı için ilan verilmesi konusuna değinen Tugay, şunları kayda geçirdi:

"Emekli olan, ayrılan saha işçileri var. Belediyeler her zaman sahada, temizlik işinde, park bahçe bakımında, ondan sonra ilaçlamada, yol tamirleri gibi işlerde sahada çalışacak aktif insanlara ihtiyaç duyar.

Bu işlerin aksamasının bir nedeni oradaki personelin eksikliği ya da liyakatlı parçaların eksikliği. Biz onun olmaması için çok özen gösteriyoruz. Onun için çok dikkatli seçimler yapmaya çalışıyoruz. Burada şöyle bir şey oldu.

Daha önceki yıllarda sahada çalışmak üzere personel alındıktan kısa süre sonra bürolara geçirildiğini gördük.

"Bazı arkadaşlarımız bürolara, daha hafif işlere geçiyor"

Yani temizlikte, park bahçede, ilaçlamada, yol tamirinde falan çalışacağım diye başlayan bazı arkadaşlarımız birkaç ay içerisinde rahatsızlıklarını gerekçe göstererek ya da başka nedenlerle araya birilerini sokarak açıkçası o şekilde bürolara, daha hafif işlere geçiyor. Böyle bir alışkanlık oluşmuş.

Bunu yaşamamak için ilk başlangıcında altı ay hatta 11 ay kadar bir süre var. Bu süre içerisinde geçici statüde çalışsın, denemiş olalım. Eğer istediğimiz verimi alamazsak, performansı alamazsak arkadaşımıza uzatmayalım çalışma süresini diye bir önlem olarak bu uygulamayı başlattık. O sürenin sonunda eğer beklediğimiz performansı göstermişse, iyi bir çalışan olarak liyakatini bize ispat etmişse o geçici hali kalıcıya döndürülecek ve devam edecek. Geçici çalışma dediğimiz o.

"Kurumun istediği performansı gösteren insanlara biz şeyimiz yok"

İşten çıkarmaların çok büyük çoğunluğu büro personeli ya da saha personeli gibi görünüp de ama sahada yeterli verim alınamayan insanlar da var. Şunu hep söylüyorum. Çalışan, başarılı işler yapan, kurumun istediği performansı gösteren insanlara biz şeyimiz yok yani. Öyle onlara dokunma gibi bir niyetimiz yok. Ama bir onun adaleti var, bir mantığı var."