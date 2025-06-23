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ATM’lerde yaşlıları dolandırdılar! Banka şifrelerini öğrenip, kartları alıp kaçtılar

Diyarbakır polisi okuma yazma bilmeyen ve görme sorunu yaşayan yaşlıların ATM’lerde dolandırıldığını tespit etti. Şüphelilerin mağdurlardan şifresini öğrendikten sonra kartı alıp kaçtığı belirlendi. Şüpheliler tanınmamak için maske takıp, kıyafet değiştirdikleri ortaya çıktı. 2 zanlı tutuklandı.

Haber Merkezi
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ATM’lerde yaşlıları dolandırdılar! Banka şifrelerini öğrenip, kartları alıp kaçtılar
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Diyarbakır'da ATM önlerinde bekleyip işlem yapamayan vatandaşları gözlerine kestirip dolandıran iki şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Yaşlıların maaş kartlarını hedef aldılar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından ATM önlerinde okuma-yazma bilmeyen, görme problemi yaşayan vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Hesap kartı şifresini öğrenip, kartları aldılar

Şüpheliler, mağdurlardan hesap kartı şifresini öğrendikten sonra işlem esnasında ATM‘nin kartı yuttuğunu söyleyerek, mağdurları banka içerisine yönlendirmek suretiyle kaçtı.

Dolandırıcılar banka hesaplarından para çekti

Şüpheliler, ATM'lerden yardım esnasında öğrendikleri şifreleri başka yerlerde kullanarak parayı çekti.

Tanınmamak için maske takıp, kıyafet değiştirdiler

Şüphelilerin tanınmamak için maske taktıkları, olaydan sonra hastane tuvaletlerinde kıyafet değiştirdikleri, kaçmak içinse yangın merdiveni kullandıkları tespit edildi.

Operasyon için düğmeye basıldı

Önce şüphelilerin kimlikleri tespit edildi, ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler N.A ve V.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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