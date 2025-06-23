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Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık hastaneye yatırıldı

Hastaneye kaldırılan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için hastaneye yatış kararı verildi.

Haber Merkezi
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Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık hastaneye yatırıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan ve İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden İzmir Buca Cezaevi'ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, tekrar hastaneye götürüldü.

Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören Çalık için geçtiğimiz hafta, cezaevi koşullarında hayati riskinin arttığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmasının ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde götürülerek gerekli tetkik ve tahlilleri yapılmıştı.

Çalık bugün yine hastaneye sevk edildi. Çalık’ın daha önce yaşadığı rahatsızlıkların nüksetmesi nedeniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.

“Boyun lenflerinde yaşadığı rahatsızlığın nüksetmesinden dolayı...”

Çalık’ın avukatı Melih Koçan, konuya ilişkin, "Doktor kontrolü daha gerçekleşmediği için ayrıntılı bilgiye sahip değiliz. Ancak daha önce boyun lenflerinde yaşadığı rahatsızlığın nüksetmesinden dolayı doktor kontrolü için Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne sevki gerçekleşti" dedi.

Hastanede tutulacak

Çalık'ın hastanede tutulacağı öğrenildi. Hastaneye yatışı yapılmasına karar verilen Çalık'ın, lösemi ve lenfoma hastalıklarından ötürü kontrol altında tutulacağı öğrenildi.

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