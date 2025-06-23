MHP açıkladı: Devlet Bahçeli beş ay sonra partisinin grup toplantısında konuşacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28 Ocak’tan bu yana ilk kez yarın partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'na katılacak. Toplantının saat 10.45’te başlaması bekleniyor.

28 Ocak'tan bu yana grup toplantısında konuşamamıştı

Devlet Bahçeli'nin sağlık sorunları nedeniyle, partisi 28 Ocak'tan bu yana grup toplantısında konuşamamıştı. Devlet Bahçeli, son olarak 27 Mayıs'ta DEM Parti heyeti ile görüşmek üzere geldiği Meclis’ten ayrılırken, gazetecilere "Bayramdan sonra gruba geleceğim inşallah" açıklamasını yapmıştı.

Mesaisine başlayan Bahçeli, henüz Meclis'te bir konuşma gerçekleştirmedi

Bahçeli, Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından 99 gün sonra Meclis'e giderek DEM Partililere taziye dileğini iletmişti. Devlet Bahçeli, ameliyatın ardından 66 gün sonra ilk kez partisinin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in mezarını ziyareti sırasında fotoğraf vermişti. Mesaisine başlayan MHP lideri, henüz Meclis'te bir konuşma gerçekleştirmedi. Yarınki grup toplantısıyla birlikte Bahçeli 4 ay 27 gün sonra grup toplantısında partililere hitap edecek.