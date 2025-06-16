Kremlin: İsrail ile İran arasında arabuluculuk yapmaya hazırız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da gazetecilere gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak yeni müzakerelerin zamanı ve yeriyle ilgili soruya yanıt veren Peskov, tarihin henüz netleşmediğini belirtti.

Peskov, ayrıca Ukrayna ile müzakereler için alternatif bir platformun seçilmesi yönünde herhangi bir görüşmenin yapılmadığını ifade etti.

"Rusya, gerektiğinde arabuluculuk desteğini sağlamaya hazır"

⁠⁠⁠⁠⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışmaya değinen Peskov, "Bölgede tehlikeli gerginliğe yol açan eylemleri kınıyoruz. İran toplumunun, İsrail tarafından yapılan saldırılar karşısında bütünleştiğini görüyoruz" dedi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump ile bu konuda ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Rusya, gerektiğinde arabuluculuk desteğini sağlamaya hazır. Putin'in, Trump ile görüşmede dile getirdiği teklif masada. Bu teklif güncel. Bu bağlamda Rusya hazır ve istekli. Gerektiğinde bunların tamamı uygulanabilir. Rusya, bu krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması için elinden geleni yapmaya hazır."

Hem İran hem de İsrail temsilcileriyle temasları sürdürdüklerini dile getiren Peskov, temaslarda, Rus vatandaşları için tehdit oluşturabilecek eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurguladıklarını aktardı.

Sözcü Peskov, uluslararası toplumun İsrail-İran çatışması konusunda ikiye bölündüğünü ve bunun bir "ders" olduğunu söyledi.