BM: Aralık ayından bu yana 2 milyondan fazla Suriyeli evlerine döndü

Birleşmiş Milletler (BM), Aralık 2024'te Suriye'de cihatçı HTŞ'nin yönetimi ele geçirmesinin ardından 2 milyondan fazla Suriyeli mülteci ve yerinden edilmiş kişinin evlerine döndüğünü belirtti.

Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, şu anda Lübnan'da bulunduğunu ve Dünya Mülteci Günü için Suriye'ye doğru yola çıktığını belirtti.

"Aralıktan bu yana 2 milyondan fazla Suriyeli mülteci ve yerinden edilmiş kişi evlerine döndü" ifadelerini kullanan Grandi, bunun artan bölgesel gerginlikler ortasında bir 'umut işareti' olduğunu söyledi.

Grandi, "Bu durum, başka bir istikrarsızlık ve yerinden edilme dalgası yerine siyasi çözümlere ihtiyacımız olduğunu kanıtlıyor" değerlendirmesinde bulundu.