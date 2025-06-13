Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıkladı: Esad'ın ülkeyi terk etmesinden bu yana kaç Suriyeli ülkesine geri döndü?

Suriye'de, 8 Aralık 2024 tarihinde HTŞ, başkent Şam'ı ele geçirmişti.

Türkiye'de bulunan Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün gerçekleşmesi kamuoyunda gündem olmuştu.

273 binden fazla Suriyeli ülkesine döndü

Gelişmelerin akabinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklama yaptı.

Yılmaz, 8 Aralık 2024'ten bugüne Suriye'ye gönüllü geri dönüş yapanların sayısının 273 bini aştığını ifade etti.

Türkiye'de kaç Suriyeli var?

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre Türkiye’de kayıt altına alınmış geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısı 22 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 2 milyon 723 bin 421 kişi olarak açıklanmıştı.

Ancak tam veriler bilinmemekle birlikte; Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısının 7 milyon kişiye yaklaştığı iddia edilmiş, resmi rakamlar bu sayıyı yalanlamıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, 29 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamada, 9 Aralık 2024'ten bu yana geri dönüş yapanların sayısının 250 bin 64 kişi olduğunu ifade etmişti.

Şara'nın hedefi iki yılda 14 milyon

Suriye'de yeni yönetimin lideri olarak duyurulan HTŞ lideri Ahmed Şara, ocak ayında yaptığı açıklamada, ülkeye dönüşlerin hızlanacağını savunarak, "Eminim 2 yılda 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek" ifadelerini kullanmıştı.