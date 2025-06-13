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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'tan kritik Suriye ziyareti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak Suriye’ye resmî bir ziyaret gerçekleştirdi. Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Abu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin el-Nasan ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'tan kritik Suriye ziyareti
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Suriye’ye resmî bir ziyaret gerçekleştirdi.

Gürak burada Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Abu Kasra ve mevkidaşı Tümgeneral Ali Nureddin el-Nasan ile bir araya geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Gürak'in ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptığı kaydedildi.

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