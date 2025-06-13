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İsrail, İran'a saldırdı! Rusya: Gerginliğin tırmanmasından endişe duyuyor ve bunu kınıyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıya ilişkin, "Rusya, gerginliğin keskin bir şekilde tırmanmasından endişe duyuyor ve bunu kınıyor" dedi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail, İran'a saldırdı! Rusya: Gerginliğin tırmanmasından endişe duyuyor ve bunu kınıyoruz
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Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere İsrail'in İran'a yönelik saldırısına dair açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e İsrail ile İran arasında yaşanan gerginliğe ilişkin sürekli bilgi verildiğini kaydeden Peskov, "Rusya, gerginliğin keskin bir şekilde tırmanmasından endişe duyuyor ve bunu kınıyor" ifadesini kullandı.

Sözcü Peskov, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın, Putin'in talimatıyla yakında İsrail ile İran arasındaki durum konusunda ayrıntılı açıklama yapacağını belirtti.

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