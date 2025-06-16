  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Siirt'te elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti
Takip Et

Siirt'te elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti

Siirt'in Kurtalan ilçesinde haber alınamayan 80 yaşındaki Hüseyin K. ve 77 yaşındaki eşi Behice K. isimli çiftin, yaşadıkları evde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Siirt'te elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti
Takip Et

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, evlerinde elektik akımına kapılan Behice ve eşi Hüseyin K. yaşamını yitirdi.

Beykent köyünde yaşayan 80 yaşındaki Hüseyin K. ve eşi 77 yaşındaki Behice K.'dan haber alamayan komşuları evlerine gitti.

Çifti yerde hareketsiz gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çiftin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin cansız bedenleri, Kurtalan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İşte 19 Mart'tan sonra İmamoğlu'ndan gelen en net görüntüİşte 19 Mart'tan sonra İmamoğlu'ndan gelen en net görüntüGündem
Gündem
Bakan Fidani BAE'li mevkidaşıyla görüştü
Bakan Fidani BAE'li mevkidaşıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail kendi varlığını ve geleceğini riske ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail kendi varlığını ve geleceğini riske ediyor
Bolu'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı!
Bolu'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı!
11. kattan düşen genç oyuncu Abdullah Cevheroğlu yaşamını yitirdi!
11. kattan düşen genç oyuncu Abdullah Cevheroğlu yaşamını yitirdi!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Gündemde hangi başlıklar var?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Gündemde hangi başlıklar var?
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı Besim Dutlulu oldu
Ferdi Zeyrek'in ardından: Manisa'nın yeni başkanı belli oldu