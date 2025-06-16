İmamoğlu'ndan gazetecilerin "Zayıfladınız mı?" sorusuna yanıt: İnsan beden olarak zayıflar da karakteri zayıflamasın

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili ifadeleri nedeniyle yargılandığı davada ikinci duruşma görüldü.

Mütalaada, İmamoğlu'nun "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Ayrıca "siyasi yasak" da talep edildi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Temmuz 2025'e erteledi.

Silivri'deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu 2 numaralı duruşma salonundaki duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun son hali görüntülendi.

İşte o video ve fotoğraflar:

"İlk başta verdiğim 8 kilo civarı kaybım var, aynıyım"

İmamoğlu arada Özgür Özel'e yaklaşarak “İyi misiniz? Tekrar başımız sağ olsun” dedi ve elindeki peçeteyle göz yaşlarını sildi.

İmamoğlu, duruşmaya 5 dakikalık ara verildiği sırada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ardından gazetecilerin "Zayıfladınız mı?" sorusuna “Zayıflamadım, ceketimi değiştiremedim. İnsan beden olarak zayıflar da karakteri zayıflamasın. İlk başta verdiğim 8 kilo civarı var aynıyım, form oturuyor” diye cevap verdi.

"Mektuplar bana yavaş ulaşıyor"

Vekillerin oturduğu tarafta bir kişinin “Saraçhane sizi çok özledi” sözlerine İmamoğlu, “Kucağım çok genişledi Saraçhane sığmıyor artık bütün İstanbul’u kucaklıyorum“ diye yanıt verdi.

"Çok mektup alıyor musunuz?” sorusuna İmamoğlu, “Mektuplar geliyor ama yavaş geliyor. Hâlâ martı, nisanı okuyorum.” dedi.

Mitinglere ilişkin ise “Pırlanta gibi bir liderimiz var. Genel başkanımız muhteşem. Böyle bir yol arkadaşlığı insanı gururlandırıyor. İyi ki milletimiz böyle bir millet” diye konuştu.

"Beren’e sarıl, o sana emanet”

Toplam kaç davanız oldu sorusuna, “Saymayı bırakalı çok oldu” ifadelerini kullandı. “Kaç kitap okudunuz, günlük tutuyor musunuz?” diye soru soran bir gazeteciye İmamoğlu, “12-13 kitap olmuştur, günlük tutmuyorum kitaplara notlar alıyorum” dedi.

Küçük oğluna seslenerek “Beren’e sarıl, o sana emanet” dedi.

İmamoğlu duruşma salondan çıkarken ise eşi Dilek İmamoğlu ve oğullarının elini tutarak ailesiyle vedalaştı, Özgür Özel ile tokalaştı. Kendisini sloganlarla uğurlayan izleyicilere el salladı ve jandarma eşliğinde duruşma salonundan ayrıldı.