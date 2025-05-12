Kocaelispor şampiyonluk kupasını kaldırdı

Kocaeli

Trendyol 1.Lig’de büyük bir başarı hikayesine imza atarak Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’un şampiyonluğu coşkulu bir kalabalıkla kutlandı. Kocaeli Stadı’nda Keçiörengücü ile oynanan maçın hemen ardından düzenlenen kupa töreni ve şampiyonluk kutlamaları büyük bir coşkuyla kutlandı. Stattaki dev coşku, Kocaelispor’un maçı 4-1 kazanmasıyla doruk noktasına ulaştı. Maçın bitiminde kurulan platforma Kulüp Başkanı Recep Durul, yönetim kurulu üyeleri, Kocaelispor futbolcuları ve teknik ekibin davet edilmesiyle kupa töreni başladı.

“Şehrimiz için yeni bir milat”

Kupa töreninde Yeşil-Siyahlı taraftarların alkışları eşliğinde platforma gelen ve Kocaelispor’un şampiyonluğunu bir kez daha kutlayan Başkan Büyükakın, “Büyük Kocaelispor taraftarı,sizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Şehrimiz için tarihi bir gün, yeni bir milat. 16 yıl sonra Süper Lig’e çıkmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Kupadaki en büyük pay taraftarındır. Amatörden buraya gelene kadar hiç vazgeçmediniz. Körfez’in arkasında durdunuz. Bunu sizin sayenizde yaşıyoruz. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Bu başarıda taraftardan sonra tüm başkan, futbolcu, teknik ekibi ve emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükakın konuşmasının ardından tribünlere şampiyonluk üçlüsü çektirerek, taraftarlarla birlikte şampiyonluğu kutladı.

Kocaeli Stadı’nda kupa heyecanı

Kocaeli Stadı’nda yapılan görkemli şampiyonluk kutlaması büyük bir coşkuya sahne oldu. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyakakın ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu şampiyon Kocaelispor’un kupasını takdim etti. Kupa, futbolcuların elinde havaya kaldırılırken statta büyük sevinç yaşandı. Taraftarlar uzun süre futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.

Şampiyonluk kutlamaları konserle taçlandı

Işık gösterileriyle renklenen şampiyonluk kutlamasına, Demet Akalın, Bayhan, Manga grubunun solisti Ferman Akgül, Mary Jane, Rock grubu Madrigal’ın sahne aldığı konserle zirveye ulaştı. Kocaelispor taraftarları, hem şampiyonluk kupasının sevincini hem de unutulmaz bir konser deneyimini aynı akşamda yaşadı.