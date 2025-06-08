Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, İtalyan pasörü kadrosuna kattı

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, İtalyan pasör Orro'yu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon planlaması kapsamında son olarak Numia Vero Volley forması giyen Orro kadroya katıldı.

Orro, 2024-2025 CEV Şampiyonlar Ligi, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları ve 2024 Voleybol Milletler Ligi'nde "En iyi pasör" ödülünün sahibi oldu.

Açıklamada, "Alessia Orro'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.