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Beşiktaş başkanı belli oldu

Beşiktaş Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulunda Serdal Adalı yeniden başkan seçildi.

Haber Merkezi
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Beşiktaş başkanı belli oldu
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Beşiktaş Kulübü'nde yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağan seçimli genel kurul toplantısı devam ediyor.

Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda kongre divan kurulu başkanlığına Uğur Poyraz seçildi.

Toplantıda daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kongrede, mevcut başkan Serdal Adalı ve başkan adayı Gürkan Aksoy, siyah-beyazlı kulübün başkanı olabilmek için yarışıyor.

Kongrede, aidatlarını yatıran 27 bin 588 üyenin oy kullanma hakkı bulundu.

Seçimde adaylardan Serdal Adalı beyaz, Gürkan Aksoy ise turuncu renkli pusulayla yarıştı.

Genel kurulda üyeler 30 sandıkta oylarını kullanacak. Oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlandı.

16 sandık sonucu toplam oylar

Gürkan Aksoy: 281

Serdal Adalı: 2410

 

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