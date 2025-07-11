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Adanaspor teknik direktörü Yüksel Yeşilova oldu!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Adanaspor'da yeni teknik direktör Yüksel Yeşilova oldu.

Haber Merkezi
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Adanaspor teknik direktörü Yüksel Yeşilova oldu!
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Adanaspor'da, teknik direktörlük görevine Yüksel Yeşilova getirildi.

Cihat Arslan ile yollar ayrıldı

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Cihat Arslan ile yönetim kurulunun yapmış olduğu görüşme sonrası karşılıklı olarak yolların ayrıldığı belirtildi.

"Bu şehrin ruhunu sahaya yansıtacak"

Arslan'dan boşalan görev için teknik direktör Yüksel Yeşilova ile anlaşmaya varıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Futbol kariyerinde yurt içi ve yurt dışında birçok önemli görev üstlenen, bilgi birikimi ve tecrübesiyle Türk futboluna değer katan Yeşilova, artık doğup büyüdüğü şehrin renkleri için mücadele edecek. Adanaspor armasını taşımanın ne demek olduğunu bilen, bu şehrin ruhunu sahaya yansıtacak olan hocamıza 'hoş geldin' diyor, turuncu-beyazlı camiamızda sonsuz başarılar diliyoruz. Şehrinin takımı, şehrinin hocasıyla yola çıkıyor."

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