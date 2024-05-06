  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Konyaspor-Fenerbahçe maçı kanalı ve saati belli oldu! Muhtemel 11'ler kim?
Takip Et

Konyaspor-Fenerbahçe maçı kanalı ve saati belli oldu! Muhtemel 11'ler kim?

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında bu akşam Konyaspor sahasında Fenerbahçe'ye ev sahipliği yapacak. Futbolseverler tarafından maçın saati, muhtemel 11 ve karşılaşmanın nerede yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte, Konyaspor-Fenerbahçe maçına ilişkin detaylar...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Konyaspor-Fenerbahçe maçı kanalı ve saati belli oldu! Muhtemel 11'ler kim?
Takip Et

Konyaspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk olacak. Karşılaşma, bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

Konyaspor-Fenerbahçe maçı nerede yayınlanacak?

Maç beIN Sports 1 HD'den naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe'de kimler forma giyemeyecek?

Sakatlıkları süren  futbolcular İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde, Leonardo Bonucci ve Serdar Aziz bu akşam Konyaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

 Muhtemel 11'ler

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, N'Zonzi, Soner, Ndao, Cicaldau, Prip, Cikalleshi

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, Krunic, Fred, İrfan Can, Mert Hakan, Tadic, Dzeko

Yabancı VAR Hakemi Schlager oldu

Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Schlager oldu.

Koton halka arz sonuçları açıklandı! Koton halka arz kaç lot verdi?Koton halka arz sonuçları açıklandı! Koton halka arz kaç lot verdi?Şirket Haberleri

 