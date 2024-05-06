Konyaspor-Fenerbahçe maçı kanalı ve saati belli oldu! Muhtemel 11'ler kim?
Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında bu akşam Konyaspor sahasında Fenerbahçe'ye ev sahipliği yapacak. Futbolseverler tarafından maçın saati, muhtemel 11 ve karşılaşmanın nerede yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte, Konyaspor-Fenerbahçe maçına ilişkin detaylar...
Konyaspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta?
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk olacak. Karşılaşma, bu akşam saat 20.00'de başlayacak.
Konyaspor-Fenerbahçe maçı nerede yayınlanacak?
Maç beIN Sports 1 HD'den naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe'de kimler forma giyemeyecek?
Sakatlıkları süren futbolcular İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde, Leonardo Bonucci ve Serdar Aziz bu akşam Konyaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.
Muhtemel 11'ler
Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, N'Zonzi, Soner, Ndao, Cicaldau, Prip, Cikalleshi
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, Krunic, Fred, İrfan Can, Mert Hakan, Tadic, Dzeko
Yabancı VAR Hakemi Schlager oldu
Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Schlager oldu.