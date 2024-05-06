Konyaspor-Fenerbahçe maçı kanalı ve saati belli oldu! Muhtemel 11'ler kim?

Konyaspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk olacak. Karşılaşma, bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

Konyaspor-Fenerbahçe maçı nerede yayınlanacak?

Maç beIN Sports 1 HD'den naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe'de kimler forma giyemeyecek?

Sakatlıkları süren futbolcular İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde, Leonardo Bonucci ve Serdar Aziz bu akşam Konyaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, N'Zonzi, Soner, Ndao, Cicaldau, Prip, Cikalleshi

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, Krunic, Fred, İrfan Can, Mert Hakan, Tadic, Dzeko

Yabancı VAR Hakemi Schlager oldu

Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Schlager oldu.