Koton halka arz sonuçları açıklandı! Koton halka arz kaç lot verdi?

Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzı, 30 Nisan ile 2-3 Mayıs tarihlerinde, pay başına 30,50 TL fiyatla talep topladı. Bugün itibariyle açıklanan sonuçlarda, halka arz sürecinde toplam 3.471.254 yurt içi bireysel yatırımcıya hisse senedi dağıtıldı. Toplam halka arz büyüklüğü ise 4.166.300.000 TL olarak paylaşıldı.

Koton halka arz kaç lot verdi?

Koton 1 adet lot fiyatı, 30,50 TL fiyatından halka arz edildi. Toplamda 136.600.000 TL lotluk payın satışıyla halka arz büyüklüğü 4.166.300.000 TL olarak gerçekleşti.

Koton halka arz katılım endeksine uygun mu?

Koton, katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

Koton ne zaman Borsa İstanbul'da işlem görecek?

Koton hissesinin işlem göreceği tarih henüz açıklanmadı. Koton hissesi, “KOTON” kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.