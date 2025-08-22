The Hammers Awards’a başvurular 29 Ağustos tarihine uzatıldı!

Her yıl reklamveren dünyasındaki güncel gelişmeler doğrultusunda kendini yenileyen The Hammers Awards, bu yıl PR, Strateji, Sektörel Kategoriler, Marka Deneyimi Medya ve İçerik, Teknoloji ve Veri, Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik olmak üzere toplamda 6 ana bölüm ve 89 alt kategori yer alıyor.

Kimler başvurabilir?

The Hammers Awards 2025’e, 1 Ocak 2024 – 1 Temmuz 2025 tarihleri arasında hayata geçirilen projelerle; en az üç kişilik ekiplerden oluşan reklamverenler, şirketler ve start-up’lar başvuru yapabiliyor. Katılım için temel kriter ise, projelerin hem şirket hem de sektör düzeyinde yarattığı değeri somut ve rasyonel verilerle ortaya koyabilmesi.The Hammers Awards, altıncı kez en iyi ekipleri ödüllendiriyor

Ödül töreni hakkında açıklamalarda bulunan Pazarlamasyon CEO’su Necip Murat, “The Hammers Awards, ekiplerin yarattığı değeri görünür kılmayı amaçlayan prestijli bir platform. Bu yıl da birbirinden güçlü projeleri değerlendirmek için sabırsızlanıyoruz. Katılım koşullarımızı belirlerken, ekiplerin şirketlerine ve sektörlerine kattıkları somut değerleri ön plana çıkarıyoruz. Reklamverenlerden start-up’lara kadar geniş bir yelpazede başvuru alıyor olmamız, ödüllerimizin kapsayıcılığını ve sektördeki önemini pekiştiriyor.” dedi.