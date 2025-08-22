Pegasus Hava Yolları 8 ödülün sahibi oldu!

Pegasus Hava Yolları, insan kaynakları uygulamalarıyla Brandon Hall Group HCM Excellence Awards’ta 6 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz olmak üzere toplam 8 ödül kazanarak uluslararası arenada güçlü bir başarıya daha imza attı.

Daha önce elde edilen uluslararası ödüllerin devamı niteliğindeki bu sonuç, Pegasus’un insan kaynakları vizyonunun yenilikçi ve öncü niteliğini bir kez daha kanıtlamış oldu.

Pegasus Hava Yolları, işe alım, işveren markası, yetenek yönetimi, aday ve çalışan deneyimi, öğrenme ve gelişim programlarındaki üstün başarılarıyla, Brandon Hall Group tarafından düzenlenen ve dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan ‘Mükemmeliyet Ödülleri’nde 8 ödül birden kazanarak bu alandaki liderliğini pekiştirdi.

İşe alım ve işveren markasında 4 ödül

Pegasus, Kabin Memuru İşe Alım Programı Cabin Crew Career Check ile ‘En İyi İşe Alım İletişimi ve İşveren Markası Programı’ kategorisinde Altın, ‘En İyi Aday Deneyimi’ kategorisinde Bronz ödül kazandı. Şirketin staj programı JumpSeat ‘En İyi Stajyer Seçme ve Oryantasyon Programı’ kategorisinde Altın, genç yetenek programı GoYoung ise ‘En İyi Özgün veya Yenilikçi Yetenek Kazanımı Programı’ kategorisinde Gümüş ödüle layık görüldü. Pegasus, bu ödüllerle yetenekleri cezbetme gücünün yanı sıra genç yetenekleri geleceğe hazırlayan ve onlara değer katan sürdürülebilir programlarıyla global ölçekte fark yarattığını bir kez daha ortaya koydu.

Pegasus Akademi'ye iki altın ödül

GoLead liderlik gelişim programı ‘En İyi Karma Öğrenme Programı Uygulaması’ kategorisinde, GoAhead liderlik gelişim programı ise ‘En İyi Öğrenme Programı Sonuçları’ kategorisinde Altın ödül aldı. Bu sonuç, Pegasus’un çalışan gelişimini iş sonuçlarıyla bütünleştiren stratejik bakış açısının ve gelişime verdiği önemin global ölçekte teyit edilmesini sağladı.

Yetenek Yönetimi ve Çalışan Deneyiminde 2 Altın ödül

Pegasus, “En İyi Yetenek Yönetimi Stratejisi” ve “En İyi Çalışan Deneyimi” kategorilerinde aldığı 2 Altın ödülle, insan kaynakları stratejilerinin insan odaklı yaklaşımını uluslararası arenada bir kez daha tescillemiş oldu.

İnsan kaynaklarında küresel başarı

Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Dilara Oğur, “Dünyadaki en başarılı insan kaynakları uygulamalarının yarıştığı bir ortamda kazanılan bu ödüller, Pegasus’un çalışanlarına ve adaylarına sunduğu değerin uluslararası arenada güçlü bir şekilde kabul gördüğünü gösteriyor. Daha önce elde ettiğimiz başarıların devamı niteliğindeki kazandığımız bu ödüller, Pegasus’un yalnızca bir işveren olarak değil, aynı zamanda çalışanlarının gelişimine değer katan, adaylar için ilham veren bir marka olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Yenilikçi programlarımızla yetenekleri Pegasus’a çekmeye, gelişimlerine yatırım yapmaya ve sektörün geleceğine yön vermeye devam edeceğiz” dedi.