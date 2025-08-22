Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze konulu İİT toplantısına başkanlık edecek

Türkiye'nin diplomatik inisiyatifiyle uluslararası toplum Gazze için harekete geçiyor. Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı sıfatıyla Türkiye'nin girişimleri sonucu, İsrail'in operasyonlarını genişletme planının ardından acil toplantı kararı alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın toplantıda önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Fidan'ın, İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etme, iki devletli çözümü imkansız kılma ve Filistin halkını topraklarından sürme politikalarını kesinlikle reddedeceği ifade ediliyor.

Türkiye'nin, derhal ateşkes ilan edilmesi, sivillerin korunması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasının hayati önem taşıdığı yönündeki vurgusunun toplantıda ön planda olacağı belirtiliyor.

"Filistin devletini tanıyacağını açıklayan ülkelerin sayısının artmasının kıymetli ve umut verici"

Bakan Fidan'ın ayrıca, İsrail'in ateşkes çabalarını sabote etme girişimlerine uluslararası toplumun izin vermemesi ve İsrail üzerindeki baskıyı artırması gerektiğine dikkat çekmesi öngörülüyor. İsrail'in Gazze'yi Filistinsizleştirme politikalarına göz yumulamayacağına işaret etmesi beklenen Fidan'ın, iki devletli çözüm temelinde Filistin devletinin hayata geçirilmesinin adil ve kalıcı barışın sağlanmasının tek yolu olduğunu dile getirmesi öngörülüyor.

Türkiye'nin, Gazze'nin yeniden imarına ilişkin İİT-Arap Ligi planına yönelik güçlü desteğini muhafaza ettiğini muhataplarına aktarması beklenen Fidan'ın, son dönemde Filistin devletini tanıyacağını açıklayan ülkelerin sayısının artmasının kıymetli ve umut verici olduğunu, İsrail'e silah ve savaş malzemelerinin ihracatı ile transit geçişinin engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasının ertelenemez bir adım teşkil ettiğini, İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın statüsünü değiştirmeye yönelik provokasyonları karşısında müteyakkız olunmasının gerektiğini vurgulaması planlanıyor.