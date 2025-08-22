İzmir Menderes'te orman yangını: Alevlere müdahale sürüyor

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Çile Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye hızla sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Yangının çıkış nedeni belirlenemedi

Yangın söndürme helikopterleri ve arazözlerin yoğun çaba gösterdiği müdahalede, orman işçileri de alevlerle mücadele ediyor. Henüz yangının çıkış nedeni belirlenemezken, bölgedeki rüzgârın etkisiyle alevlerin yayılma riskine karşı tedbirler artırıldı. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.