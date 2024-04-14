“Kahvenin Avrupa Yolculuğu” Ankara'da seslendirilecek

Türk-Alman keman sanatçısı Önder Baloğlu, geçtiğimiz Ocak ayındaki CSO ve Reinhard Goebel eşliğindeki konserinden sonra bu kez kendi orkestrası Les Essences ile 17 Nisan'da CSO Ada Ankara Tarihi Salonu'nda sahne alacak. Baloğlu konserde, Mozart’ın ünlü 'Türk Konçertosu' adıyla anılan 5 numaralı keman konçertosunu, orkestrayı yönetirken solist olarak seslendirecek. Bu özel konserde seyirciler, Osmanlı müziğinin Avrupa müziğine etkilerini gösteren nadir eserlerle dolu olan 'Kahvenin Avrupa Yolculuğu’na müzikal bir anlatımla tanıklık edecekler.

Alman ve Türk kültürlerinin kesiştiği eserleri, Baloğlu'nun Almanya'da kurduğu ve Kültür ve Bilim Bakanlığı tarafından desteklenen orkestrasıyla Türkiye'de seslendirecek olması ise sembolik bir öneme sahip. Uzun yıllar Duisburger Philharmoniker ve Düsseldorf-Duisburg Operası'nda başkemancı olarak görev yapan Baloğlu, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ve Asya'da solist ve müzik direktörü olarak sahne aldı. Ayrıca Lahey'deki Hollanda Kraliyet Konservatuarı ve Almanya'daki Folkwang Sanat Üniversitesi'nde ders veren Baloğlu, konserlerini 250 yıllık Antonio Gragnani kemanı ile sürdürmektedir.

Konser hakkında

Viyana’yı kuşatan Sadrazam Kara Mustafa Paşa liderliğindeki Osmanlı ordusu 1683 yılında Polonya Kralı Johann III. Sobieski liderliğindeki uluslararası bir kuvvetin yardımıyla engellenir. Osmanlı Ordusu çekilirken, gereksiz ağırlıklarla beraber, çekilmemiş̧ kahve çuvallarını da geride bırakır. Surların dibindeki çuvallar kahramanlığı nedeniyle, Ukrayna asıllı Polonyalı Jerzy Franciszek Kulczycki’ye verilir. Kulczycki bu kahvelerle Avrupa’nın üçüncü, Viyana’nın ise ilk kafesini açar. Viyana kuşatmaları sonrasında sadece “Türklerin içeceği” olarak bilinen kahve değil, Yeniçeri müziği de Avrupa’ya ulaşır ve Avrupalı besteciler tarafından taklit edilmeye başlanır.

A. A. Schmelzer'in “Die Türkenschlacht bei Wien 1683” (1683 Viyana Kuşatması) sonatı; içinde müzikologlar tarafından keşfedilen Türk halk şarkısı ile H. I. F. Biber'in “Battalia” (Savaş) isimli müzikal savaş tablosu; 1683 muharebesine nispeten daha yakın bir zamanda J. J. Fux tarafından bestelenen “Turcaria”; W.A.Mozart’ın kuşatmadan neredeyse 100 yıl sonra bestelediği ve üçüncü bölümünde “alla turca” efektleri eklediği “Türk Konçertosu” lakaplı 5. Keman Konçertosu ve yine Mozart’ın Adagio ve Füg (Füg kaçış anlamına da gelmektedir) eseri bunların arasındadır.