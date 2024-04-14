Uluslararası İstanbul Dans Günleri 22 Nisan’da başlayacak

İBB Kültür’ün, 29 Nisan Dünya Dans Günü kapsamında düzenlediği Uluslararası İstanbul Dans Günleri, bir hafta boyunca flamenkodan sokak dansına, baleden sirtakiye farklı dans türlerinin önemli temsilcilerini İstanbul’da ağırlayacak. Festivalin etkinlikleri, Müze Gazhane, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Artİstanbul Feshane, Baruthane, Metrohan, Beyoğlu Sineması’nda ve Çubuklu Silolar’da gerçekleştirilecek.

22-30 Nisan tarihleri arasında bu yıl ilk kez düzenlenecek festivalin açılışını, flamenkonun genç kraliçesi Patricia Guerrero gerçekleştirecek. Uluslararası İstanbul Dans Günleri’nde ayrıca, İtalya’nın uluslararası çağdaş dans topluluğu Komoco, pantomim sanatçısı İlker Kılıçer, İstanbul merkezli dans stüdyosu Swing Planet, Shaman Dans Tiyatrosu ve dans sanatçısı, koreograf Bedirhan Dehmen de performanslarını sahneleyecekler. İBB Kültür ve CRR Konser Salonu’nun destekleriyle hayata geçirilen “Köroğlu” balesinin de sanatseverlerle buluşacağı festivalin yelpazesi, hip hop, break dans, popping gibi her çeşit sokak danslarını buluşturan Urban Dances ile daha da genişleyecek. Uluslararası sahnelerde bu alanda kendine yer açan Almanya’dan Vehbi Can Yeşil, Yunanistan’dan Kalli Tarasidou ve Fransa’dan Junior Bosila Banya performanslarını sergileyecekler.

Junior Bosila Banya

Atölyeler, söyleşiler, konserler

Farklı dans türlerine odaklanan atölye çalışmalarının, söyleşilerin ve konserlerin de gerçekleştirileceği Uluslararası İstanbul Dans Günleri’nde, odağına dansı alan özel yapımlardan “Siyah Kuğu/Black Swan” (2010), “Özgürlük Dansı/Jimmy’s Hall” (2014) ve “Âşıklar Şehri/La La Land” (2016) filmleri de Beyoğlu Sineması’nda gösterilecek.

Uluslararası İstanbul Dans Günleri kapsamında ayrıca, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı (İTÜ TMDK) Türk halk oyunları bölümü hocaları söyleşi, atölye ve performanslar gerçekleştirecekler. İBB Orkestralar Müdürlüğü de geleneğin temsilcisi olan ustalardan, oyun müzikleri konseri verecek.