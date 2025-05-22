AHBİB’in Kuveyt’e ihracatı yüzde 4 bin 118 oranında arttı

MERSİN/EKONOMİ



İhracat verilerini değerlendiren AHBİB Başkanı Veysel Memiş, en çok ihraç edilen ürün gruplarının başında bakliyat, pastacılık ürünleri, şeker ve şeker mamullerinin geldiğini söyledi. 31,4 milyon dolarlık bakliyat, 25,1 milyon dolarlık pastacılık ürünleri ve 17,9 milyon dolarlık şeker ve şeker mamulleri ihraç edildiğini aktaran Memiş, “Tüm ürün gruplarında en fazla ihraç ettiğimiz ürün yüzde 15 pay ve 20,2 milyon dolar değerle kırmızı mercimek oldu. Nisan’da 100’ü aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiren birliğimiz en yüksek değerlere Irak, Suriye ve İtalya pazarlarında ulaştı. Bu dönemde ihracat hacminde en güçlü performansı, yüzde 4 bin 118 artış ve 1,4 milyon dolar değerle Kuveyt pazarında yakaladık. Uzak pazarlardaki etkinliğimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızın yansımaları nisan raporlarına yansıdı. Çin, Güney Kore, Tayland ve Endonezya gibi uzak pazarlarda 3 haneli ivmelenmeler elde ettik. 2025 yılı Ocak-Nisan ayları arasındaki ihracatımız da 625,8 milyon dolara erişti. Nisan itibarıyla yıllıklandırılmış ihracat tutarı ise 1 milyar 980 milyon dolara ulaştı” dedi.



“Fas’ın sektör özelinde ihracat potansiyeli 914,7 milyon dolar”

Türk ürünlerinin pazarlanması faaliyetleri kapsamında 16-19 Nisan tarihleri arasında Fas’ın Kazablanka kentinde Sektörel Ticaret Heyeti düzenlediklerini kaydeden Başkan Veysel Memiş, “30 üyemiz, B2B etkinliğinde 140’tan fazla Faslı ithalatçıyla görüştü. AHBİB üyeleri, ithalatçıların tesislerini yerinde ziyaret ederek hem pazarın dinamiklerini daha yakından gözlemledi hem de iş süreçleri hakkında doğrudan bilgi aldı. İhracat potansiyeli yüksek ürünler matrisine göre Fas’ın hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe yıllık ithalat hacmi 914,7 milyon dolar seviyesinde. Türkiye, 2023’te bu ürün grubunda sadece 38,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2025’in ilk dört ayında Türkiye’nin Fas’a yönelik sektör ihracatı yüzde 70 artışla 4 milyon dolar aynı dönemde AHBİB’in Fas’a gerçekleştirdiği ihracat tutarı 1,8 milyon dolar oldu. Bu yükseliş, hem sektörün hem de AHBİB’in pazardaki etkinliğini artırdığını ortaya koyuyor. 38 milyon nüfuslu Fas’ta paketli gıda talebi hızla artıyor ve ithalata açık yapısıyla önemli fırsatlar sunuyor” diye konuştu.