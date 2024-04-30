1.3 milyar dolarlık piyango kanser hastasına çıktı!

Aslen Laoslu olan ancak 1987 yılında Tayland'a taşınan Saephan, 1994 yılında Amerika'ya geldi.

Kendisine 2016 yılında kanser teşhisi konulmadan önce makinist olarak çalışıyordu. Saephan, son kemoterapi tedavisini geçen hafta gördü.

Oregan eyaletinin Portland kentinde yaşayan 46 yaşındaki Cheng “Charlie” Saephan, Oregon Piyangosu tarafından düzenlenen basın toplantısında kendisinin ve 37 yaşındaki eşi Duanpen'in paranın yarısını aldığını, geri kalanının ise Portland'ın Milwaukie banliyösünden 55 yaşındaki Laiza Chao adlı bir arkadaşına gideceğini söyledi. Chao, onlarla birlikte bir grup bilet satın almak için 100 dolar vermişti.

ABD'nin en büyük 8. ikramiyesi

ABD tarihinin sekizinci en büyük Powerball ikramiyesini kazanan Charlie, kendisini koruması ve ödülünü nasıl harcayacağı konusunda yol göstermesi için “Tanrı'ya dua edeceğini” söyledi.

Powerball, pazar günü erken saatlerde çekildi ve kazanan numaralar beyaz toplar 22, 27, 44, 52, 69 ve kırmızı Powerball 9 oldu. Bu çekiliş, son Powerball talihlisinin yılbaşı gününde büyük ikramiyeyi kazanmasından bu yana yapılan 41’inci çekiliş oldu.

Talihli, 2 dolarlık bir bilette çift haneli altı doğru sayıyı eşleştirdi. Bunun gerçekleşme olasılığı 292,2 milyonda bir; bu da büyük ödülün birden fazla kez devredildiği ve ikramiye miktarının bu nedenle arttığı anlamına geliyor.

Yaklaşık 1,3 milyar dolarlık ödül, yaklaşık 608,9 milyon dolarlık tek bir toplu ödeme olarak alınabiliyor. Vergilerden sonra bu rakam 422 milyon dolar oluyor.

Diğer seçenek ise ilk ödemenin ardından 29 yıllık ödeme yapılması.

Powerball biletleri 45 eyalette, Columbia Bölgesi'nde, ABD Virgin Adaları'nda ve Porto Riko'da satılıyor.