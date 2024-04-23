AB, Ukrayna ürünlerine gümrük vergisini 1 yıl daha askıya aldı

Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, Ukrayna'yı ekonomik olarak desteklemek için hazırlanan özerk ticaret tedbirlerinin uzatılması, 428 "evet" oyuyla kabul edildi.

Buna göre, Ukrayna'nın AB'ye ihracatına ilişkin ithalat vergileri ve kotalarının askıya alınması 5 Haziran 2025'e kadar uzatılacak. Böylece, AB'nin Ukrayna'ya verdiği ekonomik destek sürecek.

AB çiftçilerinin Ukrayna ürünleri nedeniyle yaşadıkları sorunlar dikkat alınacak. Bu çerçevede, AB iç piyasasındaki hassas bazı ürünler için tedbir uygulanacak.

Ukrayna'dan AB'ye kümes hayvanları, yumurta, şeker, yulaf, mısır, kabuksuz tahıl ve bal gibi ürünlerin ithalatı, 2021'in ikinci yarısı ile 2022 ve 2023'teki ortalama miktarlara sabitlenecek. Bu ürünlerin Ukrayna'dan ithalatı belirlenen seviyeleri aşarsa, gümrük vergileri yeniden yürürlüğe girebilecek.

AB Komisyonu, Ukrayna'dan hassas ürünlerin ithalatını takip edecek. Komisyon, belirlenen seviyelerin aşılması halinde hızla tedbir alacak.

Düzenleme, bu aşamadan sonra üye ülkeler tarafından resmen onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek. Avrupa ülkelerinde çiftçiler son dönemde yoğun protestolar düzenliyordu.

Çiftçiler, artan üretim maliyetleri karşısında tarımsal ürünlere daha yüksek fiyat ödenmesini istiyordu.

Ukrayna ve diğer ülkelerden gelen ucuz tahıl ürünleri de Avrupa'daki çiftçileri rahatsız eden konular arasında yer alıyordu.